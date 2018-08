Start-up will Gestensteuerung ins Auto und Kinderzimmer bringen

Waterloo statt Silicon Valley

Die Gestensteuerung von Motion Gestures kann sowohl mit Verbindung in die Cloud als auch auf Hardware-Chips wie etwa dem bei IoT-Produkten häufig eingesetzten ARM Cortex-M1-Chip, der nur einen Dollar kostet, eingesetzt werden. „Dieses Problem technisch zu lösen war nicht trivial“, meint Kahn. „Ein weiterer Vorteil unserer Technologie ist es, dass wir Gesten in Touch, Vision und Motion, in 2D oder auch 3D, produzieren können“, so der CEO des Unternehmens, das seinen Hauptstandort in Waterloo, Kanada hat – und nicht, wie man etwa annehmen könnte, im Silicon Valley.



Das hat laut Kahn mehrere Gründe: „Waterloo ist das meistgehütete Geheimnis für technische Unternehmer. Einerseits sind die Lebenserhaltungskosten rund um ein Drittel niedriger als in den USA und es gibt sehr viele Förderungen von der Regierung. Andererseits sind die Mitarbeiter hier viel loyaler als im Silicon Valley. Dort bringt einen Techniker der Bus direkt zum nächsten Job, wenn man genug hat. Die Kanadier sind ein freundliches Volk“, erklärt Kahn, der selbst in den USA aufgewachsen ist und dort ausgebildet wurde.

Globale Lösungen

„Wir sehen uns allerdings als globales Unternehmen“, so Kahn. Man habe neben dem Hauptstandort Waterloo, wo die technische Entwicklung, stattgefunden hat, Büros in Palo Alto, Berlin, Bejing und Tokyo. Die vergangenen Jahre habe man „streng geheim“ die Technologie entwickelt und sei erst im Mai dieses Jahres an die Öffentlichkeit damit gegangen.



Firmen, die sich für das Produkt interessieren, können in einem kostenlosen Versuch die technologische Lösung ausprobieren, bevor sie diese erwerben. Es ist als Firma auch gar nicht notwendig selbst neue Gesten zu entwickeln. Man kann auch welche aus der Datenbank auswählen, die sich gerade im Aufbau befindet. Bei Integration ins Produkt gibt es ein Lizenzmodell. Motion Gesture verdient kleinere Cent-Beträge immer dann, wenn ein Kunde das Produkt mit einer Geste steuert.



In einer ersten Runde konnte Motion Gestures 1,65 Millionen US-Dollar an Seed Investment einsammeln, derzeit bereite man eine weitere Runde vor. Damit wolle man dann das Marketing-Budget vergrößern. „Gesten sind schon immer eine Form von menschlicher Kommunikation gewesen. Wir verwenden sie im täglichen Leben. Es wird daher auch ganz normal sein, Geräte auf diesem Weg zu steuern“, sagt Kahn.