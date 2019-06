Video: Wiener Start-up zeigt mobilen Beton-3D-Drucker

Das Wiener Start-up Printstones entwickelt 3D-Druck-Verfahren für Beton. Nun hat das junge Unternehmen den Prototyp eines mobilen 3D-Druckers fertiggestellt. In einem auch auf YouTube veröffentlichten Video ist der Beton-3D-Drucker am High Tech Campus im zehnten Wiener Gemeindebezirk in Aktion zu sehen: