weXelerate: "Ein Ökosystem wie im Silicon Valley"

Kollaboration

Der neuen weXelerate-Führung ist es wichtig zu betonen, dass das Start-up-Zentrum auf Kollaboration auf allen Ebenen setzt und es nicht um ein gegenseitiges Konkurrieren geht. Anknüpfungspunkte gibt es viele. Neben den Corporate-Partnern spielen auch Mentoren eine gewichtige Rolle im Ökosystem. Oliver Suchocki von Eblinger und Partner fungiert etwa als solcher und steht Start-ups mit Rat und Tat zur Seite. Sich hier einzubringen sei so interessant für die Personalberatungsfirma gewesen, dass man proaktiv von sich aus auf weXelerate zugegangen sei, sagt Suchocki.

Die Start-ups haben die Möglichkeit, sich bei den Mentoren aktiv Unterstützung zu holen, oftmals geschieht der Kontakt aber nicht nach strengem Terminplan, sondern entsteht etwa im Rahmen von Events, die im Start-up-Zentrum stattfinden. Hier fühlen sich viele ungezwungener und haben weniger Berührungsängste, wie auch Suchocki bestätigt. “Was die Jungunternehmen brauchen, sind natürlich Kunden. Hier können wir mit unserer Erfahrung helfen. Aber auch aufzeigen, wenn eine Idee zwar gut ist, aber professionalisierte Prozesse - etwa im Vertrieb - oftmals noch fehlen”, so Suchocki. Ein weiterer Punkt an dem es manchmal hake, sie die Aufstellung des Teams, an der sich der Erfolg ebenso entscheiden kann. Generell sei jedenfalls zu beobachten, dass jene, die aktiv um Hilfe bitten, sich meist schon selbstkritischer mit ihrem Start-up auseinandergesetzt haben und daher auch eher offen sind, Rat anzunehmen. “Es ist wichtig, Probleme rasch zu erfassen und die nötigen Anpassungen vorzunehmen”, erklärt der Mentor.

“Silicon Valley Flair”

Letztlich hofft natürlich jedes Start-up auf ein großes Investment. Dass sich bei weXelerate mit Speedinvest und i5invest gleich zwei große Investorenfirmen eingemietet haben, schafft auch räumliche Nähe zwischen Geldgebern und Start-ups. “Für uns stand zuerst einmal die Location im Fokus, weil wir ein neues Büro gesucht haben”, sagt Daniel Keiper-Knorr von Speedinvest. “Aber auch die Corporates, die hier involviert sind, sehen wir als großes Plus, weil es Wege abkürzt und sich Meetings viel einfacher organisieren lassen.” In dieser Form sei der Standort jedenfalls konkurrenzlos in Wien, meint Keiper-Knorr. Speedinvest beschränkt sich beim Start-up-Scouting nicht nur auf weXelerate, ist aufgrund der hohen Konzentration an Jungunternehmen, die sich hier pro Auswahlrunde mehrere Monate im Programm befinden, bereits auf einzelne Start-ups gestoßen, in die auch investiert wurde.

Für die Investorin Linda Paierl bringt das Start-up-Zentrum so etwas wie “ Silicon Valley Flair” nach Österreich, wie sie sagt. Auch sie sieht einen besonderen Nutzen darin, dass hier Gründer mit etablierten Unternehmen in intensiven Austausch gebracht werden. “Für Wien ist das einzigartig, so etwas erinnert an die großen Ökosysteme im Silicon Valley. Auch die Qualität der Workshops und der internationale Ansatz von weXelerate sind mir positiv aufgefallen”, sagt Paierl. Als Investorin sei sie grundsätzlich thematisch allen Start-ups gegenüber aufgeschlossen, “derzeit sehe ich aber vor allem im Bereich künstlicher Intelligenz, Fintech, Blockchain und Cybersecurity besonders interessante Felder”.