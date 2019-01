Wiener Start-up myClubs punktet mit Fitness-Abo

Starkes Wachstum

Der Erfolg gibt ihm recht. Vor drei Jahren konnte man bereits in die Schweiz expandieren und im vergangenen Jahr war das junge Unternehmen in der Lage die Kundenzahl zu verdreifachen. "Aktuell sind wir am besten Weg zur Gewinnschwelle", erklärt der Unternehmensgründer.

Allein in Wien bietet myClubs mehr als 220 Sportangebote, in Österreich und der Schweiz sind es insgesamt mehr als tausend. Derzeit fokussiert sich das Start-up hauptsächlich auf den Ausbau des Angebots in den Bundesländern und der Schweiz.

Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von myClubs fußt auf den monatlichen Beiträgen der Mitglieder. Besucht ein myClub-Mitglied ein Fitnessstudio, so wird das Studio dafür vergütet. "Diese Vergütung ist in der Regel niedriger als bei herkömmlichen Kunden. Die Fitnessstudios sparen sich allerdings Marketingausgaben", sagt Homberger.

Damit myClubs den Studiobetreibern nicht die Kunden wegnimmt, können myClubs-Mitglieder nicht öfter als vier Mal im Monat im selben Studio trainieren. Homberger: "Mit unserem App-basierten Angebot sind wir keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung zu den Fitnessstudios."

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und aws (austria wirtschaftsservice).