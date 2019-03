Ihre Zukunft in Data Science

Das Vollzeitstudium ist durch geblockte Präsenzzeiten an drei Wochentagen so organisiert, dass die Möglichkeit besteht Studium und Beruf zu vereinen. Nach sechs Semestern schließen die Absolventinnen und Absolventen mit dem Titel Bachelor of Science in Engineering (BSc) ab.

info.termine: 25.04.2019 | 21.05.2019

Bewerbungsfrist: 29.05.2019

Nähere Informationen: fhstp.ac.at/bds