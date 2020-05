Überall expandiert in die dritte Dimension

Bereits zum zweiten Mal findet am 25. und 26. Juni der ÜBERALL App Congress statt. Über 700 Besucher machen Wien für zwei Tage zum Zentrum der IT-Branche. Get inspired – lern from the best – let business happen, so lautet das Motto der Veranstaltung.

Neben zahlreichen nationalen und internationalen Top Sprechern wie Helmut Thoma und Mark Mueller-Ebersteiner (Pesident, Adgetec Corporation), steht vor allem das Networking im Vordergrund. „Meet the Expert“ heißt das Konzept bei dem es jedem Besucher möglich ist über 30 Themenexperten für 1:1 Meetings zu buchen.

Das Team von ÜBERALL stellt sich der Zukunft der IT und bietet eine Plattform für den Austausch zwischen allen Beteiligten (CEOs, CIOs, Marketingmanager, Entwicklern etc.). Wir freuen uns daher in Kooperation mit futurzone.at das zukunftsträchtige Thema 3D-Printing auf einer eigenen Konferenz zu beleuchten.