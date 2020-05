aws unterstützt Schulabsolventen bei Firmengründung

Im Sommer startete die aws ( Austria Wirtschaftsservice GmbH) mit einem neuen Programm namens “First”. Dabei sollen Schulabsolventen beim Gründen von Unternehmen bzw. auf dem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt werden. Man wolle damit das Unternehmertum stärker als Berufsoption festigen, heißt es seitens der aws. Das neue Programm wird von der Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Innovation finanziert und knüpft an den Wettbewerb Jugend innovativ an. “First ist ein Pilotprogramm und ist für zwei Runden finanziert. Danach (2016) wird auf Basis einer Evaluierung entschieden, ob das Programm fortgeführt wird”, heißt es auf Nachfrage der futurezone.

Zunächst waren 20 Teams in ein Sommercamp geladen worden, bei dem sie sich im Rahmen unterschiedlicher Challenges bewähren mussten. Dabei wurden die zehn besten Teams ermittelt, die nun in das aws Business Lab geholt und ein Jahr lang umfassend gefördert werden. Neben Training-Lessons und Mentoring, Co-Working-Spaces und der Möglichkeit, sich zu vernetzen, gibt es für alle Mitglieder auch ein Stipendium in der Höhe von 7.200 Euro.

Grundvoraussetzung für die Teilnahme am Programm war es, zumindest eine Idee zu haben, die sich zu einem Geschäftsmodell weiterentwickeln lässt.Die Teams sollten aus maximal vier Personen bestehen, die zwischen 18 und 23 Jahren alt sind. Der Schul- oder Lehrabschluss sollte nicht länger als drei Jahre zurückliegen. Außerdem dürfen die Teilnehmer noch kein Unternehmen gegründet haben.