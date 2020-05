Der jüngste Start-up-Millionär Österreichs

Vor sechs Jahren, er war gerade einmal 16 Jahre alt, „erfand“ Julian Zehetmayr ein zweites Internet, eine Art Second Web im WWW und schaffte es mit diesem „Schwachsinn“, wie er es heute sieht, in unzählige deutschsprachige Portale und Medien – „16jähriger entwickelt virtuelles zweites Internet“. „Schon damals wurden die Domains knapp und so hatte ich die Idee zu diesem Internet im Internet und habe es, in Anlehnung an die Second World, Second Web genannt“, erzählt Zehetmayr im futurezone-Gespräch. „Es war eine lustige Erfahrung.“