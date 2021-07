FounderTalks.org: Start-up-Einblicke "off the record"

Im Februar finden in Wien die vierten FounderTalks statt. Wir haben mit Mitbegründerin Audrey Kim über Start-up-Mentoring und Networking in vertraulichem Rahmen gesprochen.

In Wien hatte ich mich 2004 verliebt, als ich meine Schwester besuchte, die in Wien Musik studierte. Ich traf in Wien viele ambitionierte Gründer und Start-up-Interessierte, sah aber noch eine zerrissene Community. Ich vernetzte mich mit Michael Ströck und Andreas Klinger, um mehr über das österreichische Ökosystem zu erfahren. Ich selbst hatte starke Verbindungen zum Silicon Valley. Wir wurden schnell Freunde und wollten gemeinsam unsere Vision einer idealen Start-up-Umgebung umsetzen. 2014 veranstalteten wir das erste FounderTalks.org-Event.

futurezone: Was ist Ihr Hintergrund und wie kamen Sie zur Gründung von FounderTalks.org? Audrey Kim: Ich habe in der Vergangenheit für Google, die Vereinten Nationen, den Start-up-Accelerator YCombinator und das Fahrzeugautonomie-Unternehmen Cruise Automation gearbeitet. 2013 habe ich meine eigene Eventagentur gegründet, um Start-up-Gründer und Investoren aus dem Silicon Valley für Veranstaltungen von Kunden zusammenzubringen. Mein Wohnort wechselte zwischen San Francisco und Wien.

Was ist das Ziel von FounderTalks.org?

Das Hauptziel ist es, Start-up-Gründern dabei zu helfen, Erfolg zu haben und Investoren und Ökosystemgründer in ganz Europa zu unterstützen. Die Veranstaltung setzt ihren Fokus auf kuratierte Beratung, exklusive Inhalte und Networking. Sie besteht aus drei Teilen. Erstens gibt es Vorträge mit Fragerunden. Die sind 'off the record', um eine möglichst ehrliche Weitergabe von Einsichten zu ermöglichen. Zweitens gibt es Mentoren-Sessions in Gruppen. Wir führen dabei Start-ups mit genau den Sprechern zusammen, die am geeignetsten für ihr Projekt erscheinen und achten auf kleine Gruppen mit einem Verhältnis von maximal 1:10.

Drittens gibt es einen gemeinschaftlichen Empfang, wo sich Start-up-Gründer bei Essen und Trinken mit Sprechern, Investoren und Unternehmens-Vertretern austauschen können - auch mit jenen, mit denen sie während der Mentoren-Sessions nicht zusammengebracht wurden. Am Empfang nehmen nicht mehr als 70 bis 100 Personen teil.

Wer ist die Zielgruppe von FounderTalks.org?

FounderTalks.org nimmt Bewerbungen von Start-up-Gründern, Investoren, Innovationsführern und allen anderen Menschen an, die an Unternehmensgründungen interessiert sind. Rund 85 Prozent der Einladungen sind für Start-up-Gründer reserviert. Die Teilnehmer können davon ausgehen, andere ambitionierte, neugierige Menschen zu treffen, die an interessanten Dingen arbeiten und sich gegenseitig unterstützen wollen.

Welchen Einfluss konnte FounderTalks.org bisher erzielen?

Ich freue mich, sagen zu können, dass viele unserer Start-up-Gründer mit Sprechern und Mentoren in Kontakt geblieben sind. Viele haben Investments aus den USA erhalten. Ich habe keinen Überblick über alle Geschäftsverbindungen, die durch die Veranstaltung entstanden sind. Ich muss mich ja auch als Verbindungsperson wieder zurückziehen. Ich bekomme aber viele Nachrichten von Teilnehmern, die beschreiben, wie aufschlussreich und nützlich die Veranstaltung für sie war. Außerdem glaube ich, es geschafft zu haben, dass sich unsere Sprecher und Mentoren in Wien verlieben und zurückkommen wollen.