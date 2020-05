George-Clooney-Sextoys und Astronautennahrung

Mystery Vibe will mit seiner Technologie das Schlafzimmer neu erfinden, mit Projektionen, maßgeschneiderten Düften und Klängen sollen so Beziehungen und Leben verbessert werden. In einem ersten Schritt hat das Start-up einen flexiblen Vibrator mit sechs Motoren entwickelt, der per App programmiert werden kann. Derzeit läuft eine kickstarter-Kampagne für das Produkt. Die Jury traut den Entwicklern jedoch die nötige Expertise nicht zu. "Ihr seid Nerds, ihr wisst doch nichts über Sex", sagte Liao. CEO Soumyadip Rakshit konterte jedoch umgehend: "Unser Sex Toy wird von Frauen für Frauen entwickelt."