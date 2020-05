Helden im Ruhestand gewinnt Googles Start-up-Bewerb

In Berlin wurden die Sieger der Gründer Garage 2014 ausgezeichnet. Über 800 Konzepte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden eingereicht. Gewonnen hat „HiRus – Helden im Ruhestand“. Bei dem Projekt eines Teams aus Mainz handelt es sich um eine Beratung, die Menschen in den aktiven Ruhestand begleitet. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, ehrenamtliche Engagements an Arbeitnehmer zu vermitteln. Die Jury zeigte sich vor allem von dem gesellschaftlichen Engagement des Sozialunternehmens beeindruckt.

Das Gewinner-Team kann sich über ein Preisgeld von 20.000 Euro und eine fünftägige Reise ins Silicon Valley mit Besuchen in den Headquarters von Google und 3M freuen. Der Start-up-Wettbewerb wurde von Google, Allianz Digital Accelerator, 3M, Volkswagen, Stiftung Entrepreneurship und Factory finanziert.