Hyperloop: „Zu wenige Start-ups lösen die wahren Probleme“

Der Bedarf an moderner Technologie sei insbesondere in den Vereinigten Staaten groß, die Eisenbahnindustrie habe sich zu einem „Dino“ entwickelt. Ahlborn sparte auch nicht mit Kritik an der Start-up-Szene. „Wir haben uns in den letzten hundert Jahren unglaubliche Fortschritte gemacht. Heute muss niemand mehr zu Tode frieren.“ Doch dieser Komfort habe den Fokus der Unternehmer verschoben. Statt revolutionärer Ideen, die die Menschheit nachhaltig verbessern, konzentriere man sich auf Gadgets. „Es gibt zu wenige Start-ups, die die wahren Probleme dieser Welt lösen wollen“, so Ahlborn.