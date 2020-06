Hyperloop-Bau startet: "Haben es auch zum Mond geschafft"

Aber auch in Europa und den USA findet das Projekt laut Ahlborn viele Anhänger. „Wir können die Welt verändern, indem wir Städte näher zusammenbringen. Man denke nur an eine Stadt wie Detroit, die derzeit am Boden liegt und gegen Abwanderung von Menschen und Betrieben kämpft. Der einzige Vorteil dort ist, dass die Preise enorm niedrig sind. Große Konzerne könnten sich also wieder dort ansiedeln, wenn Leute in einer halben Stunde von entfernten Städten in die Arbeit fahren können. Aber auch von Wien nach Bregenz in 30 Minuten fahren zu können, wäre ja nicht das schlechteste“, meint Ahlborn.

Kritiker, die das visionäre Projekt von vornherein zum Scheitern verurteilen, können den gebürtigen Deutschen, der in Berlin aufwuchs und über Umwege in Kalifornien landete, nicht verunsichern. „Als Fahrzeuge erstmals über 20 km/h fuhren und später Züge die 100-km-h-Marke durchbrachen, gab es auch viele, die sich das nicht vorstellen konnten und vor den Gefahren für den menschlichen Körper warnten. Dass das auch beim Hyperloop diskutiert wird, war vorhersehbar“, so Ahlborn.