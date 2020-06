Elon Musk kündigt Hyperloop-Teststrecke an

Elon Musk gab im Rahmen des Texas Transportation Forums den nächsten Schritt in der Entwicklung des Überschallzugs Hyperloop bekannt. Demnach wolle man schon bald mit dem Bau einer Testanlage beginnen, die auch eine Teststrecke mit einer Länge von fünf Meilen (gut acht Kilometer) enthalten wird. Wo genau die Anlage stehen wird, sei noch nicht fix entschieden, mit hoher Wahrscheinlichkeit wolle man sie jedoch im US-Bundesstaat Texas errichten. In darauf folgenden Tweets gab Musk außerdem an, dass die Teststrecke auch anderen Unternehmen und Studenten zur Verfügung stehen soll.