100 Entwickler arbeiten am Überschallzug Hyperloop

Wie Wired berichtet, handelt es sich dabei allerdings nicht um eine traditionelle Firma, sondern eher um eine lose Vereinigung von Spezialisten, die bei diversen Unternehmen wie Boeing, NASA, Yahoo, SpaceX und Salesforce ihren regulären Jobs nachgehen. Die Arbeit erfolgt in Untergruppen, meist über E-Mails, Video-Kollaboration und in der Freizeit. Großen Input bietet ein Team von 25 Studierenden der Universität Kalifornien in Los Angeles (UCLA), das Design-Lösungen für die Kapseln, Stationen und das gesamte System erarbeitet.

Dem Projektleiter und CEO von Hyperloop Transportation Technologies, Dirk Ahlborn, zufolge, wird die technische Machbarkeitsstudie nicht vor Mitte 2015 fertig sein. Fortschritte gibt es sowohl bei der Prüfung von möglichen Routen, der Kapsel sowie Stationen. Bei der Route prüfe man nicht nur US-Ziele, sondern sehe sich auch mögliche Destinationen in Europa und Asien an. Damit der Zug möglichst schnell und ruhig fahren könne, sei eine möglichst gerade Streckenführung notwendig. Ungeachtet mancher Kritiker zeigt sich Ahlborn überzeugt, dass der Transport nicht allzu unruhig ablaufen würde.

Als Designvorschlag für die Kapseln schlagen die Studierenden ein Zweikammern-System vor. Leute steigen in den Stationen in die eigentliche Kapsel mit Sitzplätzen, Fenstern und Türen zu, diese wird in eine zweite Kapselummantelung für ihre Reise durch die Röhre startklar gemacht. Diese zweite Kapsel ist mit dem Vakuumsystem ausgestattet und transportiert die Passagiere durch die Röhre. In der Station übernehmen Roboter die Gepäckverstauung.