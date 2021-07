Innovation to Company: Sieben Challenges für Start-ups

Die Start-up Challenge Innovation to Company der Wirtschaftskammer Wien geht heuer in die zweite Runde. Die Wirtschaftskammer Wien fungiert dabei als Enabler und bringt ihre Mitglieder mit Jungunternehmen zusammen.

A1

Voraussetzungen: - Das Unternehmen hat zumindest einen „Working Prototyp“ - Das Startup weist ein komplettes Team auf - mit passendem Kompetenzmix - Das Unternehmen befindet sich in der Seed bzw. Pre-Seed Phase - Bereitschaft für die Zusammenarbeit mit A1 in Wien

Microsoft

Hochskalierbare Cloud-basierte Lösungen (um mit innovativen Technologien die HR Welt zu digitalisieren)

Voraussetzungen:

- Ihr entwickelt ein (oder mehrere) Software Produkt(e) oder Services. Die eingereichte Anwendung muss fertig also „ready to market“ sein oder bereits am Markt eingesetzt werden

- Ihr erwirtschaftet weniger als 1 Mio USD Jahresumsatz

- Euer Unternehmen ist jünger als 5 Jahre

- Ihr seid in Privatbesitz

- Hauptsitz Eures Unternehmens ist in Österreich

Preis:

- Prämie in Höhe von 5.000 Euro equity free.

- Nominierung für BizSpark Plus: Mit BizSpark Plus könnt ihr bei Bedarf bis zu 120.000 Euro an Microsoft Azure Cloud Diensten innerhalb eines Jahres nutzen. Und das ganze kostenfrei.