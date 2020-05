Intelligentes Türschloss aus Graz schafft Kickstarter-Ziel

Die Initiatoren von Up to Eleven hatten eigentlich 45 Tage anberaumt, um mit ihrer Kickstarter-Kampagne 125.000 Euro für ihr intelligentes Türverriegelungssystem einzusammeln. Schon nach einem Tag (Stand 19:30) haben über 800 Unterstützer mehr als 137.000 Euro zusammengetragen. Das Interesse an Noki (sprich "No Key") ist anscheinend groß. „In den letzten Monaten haben sich mehr als 20.000 Interessierte auf unserer Homepage registriert und auch bei öffentlichen Auftritten wie auf verschiedenen nationalen und internationalen Start-Up-Wettbewerben haben wir ausgesprochen positive Resonanzen und absolute Spitzenbewertungen erhalten", sagt Martin Pansy, Gründer und Geschäftsführer von Noki.

Noki ist ein Türschloss, das sich bequem an den meisten modernen europäischen Schließzylindern nachrüsten lässt. Das vorhandene Schloss muss dabei nicht ausgetauscht werden. Noki wird einfach an der Innenseite der Haustüre auf den vorhandenen Zylinder aufgesetzt und mit drei Schrauben befestigt. Ein Schlüssel muss dabei allerdings geopfert werden: Er verbleibt auf der Türinnenseite im Schloss und ermöglicht Noki das Auf- und Zusperren. Per Bluetooth oder - mit einem Zusatzmodul - per WiFi kann Noki dann mit dem Smartphone per App bedient werden. In maximal drei Sekunden soll das Schloss mit Noki entriegelt sein. Das Aufsperren mit dem Schlüssel funktioniert auch nach der Installation von Noki weiterhin.