Kiweno: Das Gesundheits-Start-up des Jahres

„Die Idee ist mir vor zweieinhalb Jahren gekommen“, erzählt Gfrei im futurezone-Interview. „Ich hatte selbst eine Unverträglichkeit, permanent Bauchschmerzen und regelrecht Angst vor dem Essen, weil ich nicht mehr wusste, was mir gut tut und was nicht. Es war ein Ärztemarathon für mich.“ Da es in ganz Westösterreich nur eine Handvoll Ärzte gebe, die sich mit der Thematik befassen, habe sie mit Co-Foundern, Internisten und Sportwissenschaftern ein Start-up gegründet, das damals allerdings noch „iamnuvi“ hieß.

Medizinische Erfahrung hatte Gfrei, die Kommunikationswissenschaften und Internationale Wirtschaftswissenschaften studiert und in den USA, Irland und Spanien tätig war, keine. Dieses Know-How brachten ihre Co-Founder mit. Dafür hatte sie Erfahrungen im Digital Marketing, im Corporate-Bereich bei Swarovski und bei einer studentischen Unternehmensberatung gesammelt. Mit Ex-Swatch-Austria-Chef Rudolf Semrad und dem Business Angel Hansi Hansmann hat sie zudem zwei erfahrene Unternehmer bzw. Business Angels an Bord. „Kiweno passt perfekt zu meinem Portfolio“, sagt Hansmann, der bereits an 33 heimischen Start-ups beteiligt ist. Hansmann war es auch, der die Namensänderung empfahl. „Es waren zwei lehrreiche Jahre mit iamnuvi“, schildert Gfrei, ohne auf Details eingehen zu wollen.