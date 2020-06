Linzer Start-up zeigt Robotern, wo's lang geht

Benutzer sollen einem Roboter ihren gewünschten Aktionsplan wesentlich detaillierter mitteilen können als heute. Die Kommunikation soll sich dabei mehr zur Interaktion wandeln. So soll ein Roboter etwa dem Benutzer per Smartphone-Nachricht mitteilen können, wenn er vor einer verschlossenen Türe steht, wenn er doch das Zimmer dahinter reinigen sollte. "Mach mir bitte die Tür auf", könnte eine der möglichen Rückmeldungen in diesem Fall lauten.