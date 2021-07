Putzhilfe-Vermittler Helpling erhält 43 Millionen Euro

Das deutsche Start-up hat sich frisches Geld von Investoren geholt. Das Kapital soll in die Weiterentwicklung der Plattform sowie den Support gesteckt werden

Der Putzhilfe-Vermittler Helpling aus der Berliner Startup-Fabrik Rocket Internet hat 43 Millionen Euro frisches Geld von Investoren bekommen. Mit Hilfe der Finanzspritze solle unter anderem der Service für die Kunden am Telefon verbessert werden, sagte Mitgründer Benedikt Franke. „Unser Modell funktioniert nur, wenn die Nutzer zufrieden sind und wiederkommen.“ Außerdem will Helpling das Geld in die technische Basis im Hintergrund investieren, wie etwa Weiterentwicklungen beim Zuteilungs-Algorithmus für die Putzkräfte.

Bei Helpling können Nutzer Putzkräfte über das Internet buchen. Der Dienst konkurriert mit diversen Rivalen wie das US-Vorbild Homejoy, CleanAgents oder Book A Tiger. Mit den gut 13 Millionen Euro aus der ersten Finanzierungsrunde brachte Helpling seinen Service in rund 200 Städte.