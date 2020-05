Risikokapital-Investor German Startups will an die Börse

Der Berliner Wagniskapital-Investor German Startups strebt noch vor der Sommerpause an die Frankfurter Börse. Der 2012 gegründete Finanzierer will mit dem Erlös in den kommenden zwei Jahren weitere Beteiligungen an jungen Unternehmen vor allem aus der Internet-Branche kaufen, wie Firmengründer Christoph Gerlinger am Montag erklärte. Bisher habe das Portfolio gemessen an den jüngsten Finanzierungsrunden einen niedrigen zweistelligen Millionenwert.