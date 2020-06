Speedinvest investiert 58 Millionen Euro in Start-ups

Die heimische Risikokapital-Firma Speedinvest hat einen zweiten Start-up-Fonds aufgelegt und bei 90 Investoren rund 58 Mio. Euro eingesammelt. Einige Geldgeber des ersten Fonds sind wieder dabei, darunter etwa Russmedia, Hansi Hansmann, Eva Dichand sowie Gerhard und Michael Ströck.

In den kommenden fünf Jahren will der Fonds rund zehn Investments pro Jahr in Internet-Start-ups tätigen, davon die Hälfte außerhalb von Österreich, teilte Speedinvest am Dienstag in einer Aussendung mit. Bis spätestens September 2015 sollen weitere Investoren noch die Möglichkeit erhalten, bei Speedinvest 2 mitzumachen. Ziel sei ein Gesamtvolumen von 70 Mio. Euro.