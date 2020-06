Start-up Haplogen verkauft Tochter um 7,7 Millionen Euro

Auch nach dem Verkauf der Tochterfirma Haplogen Genomics soll der Standort in Wien erhalten bleiben. Horizon ist seinerseits Marktführer im Fachgebiet der Zelllinien und Forschungsreagenzien im Bereich des „genome editing“. Unter dem neuen Firmennamen Horizon Genomics GmbH soll der Geschäftsbereich weiter ausgebaut werden. „Die Einbindung in die Horizon Discovery Gruppe wird uns international ganz neue Möglichkeiten eroeffnen”, sagt Thomas Moser, Geschäftsführer Horizon Genomics GmbH. Horizon Discovery habe mit St. Louis und Boston zwei Standorte in den USA, “wir erwarten daher eine weitere, starke Expansion unseres Geschaeftes in Nordamerika“.

“Wir freuen uns, dass der Standort in Österreich erhalten bleibt”, heißt es seitens der aws, die Haplogen per Seedfinancing unterstützt hat.

Die Transaktion sei ein Teil der Ernte für den Standort aus visionären Investitionen in Top-Forschung, wie am CeMM (Zentrum für Molekulare Medizin der Akademie der Wissenschaften) und der Kombination aus engagiertem Unternehmertum mit Finanzierungsmöglichkeiten, ergänzt Casari. “Ich sehe es als einen Schritt auf dem Weg zu Wien als ‚Life-Science-Hub‘, einem Zentrum der Biotechnologie von globaler Bedeutung.”

In den vergangenen Jahren ist Haplogen bereits mehrere Partnerschaften mit Firmen eingegangen - darunter Evotec in Hamburg, ToolGen in Seoul sowie Cellzome/ GSK in Heidelberg. Unter den akademischen Partnern findet sich auch das Netherlands Cancer Institute in Amsterdam. Haplogen hat sich zum Ziel gesetzt, Marktführer im Bereich der menschlichen Knock-out-Zelllinien zu werden.