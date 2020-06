Start-up lässt User Handschuhe individuell gestalteten

Die Idee für das Unternehmen lieferte ein Comic-Bösewicht. „Mein Bruder hat Handschuhe für ein Joker-Kostüm gesucht. Es ist relativ schwer ausgefallene Lederhandschuhe für Männer zu finden. Ich dachte, dass es sicher so etwas wie einen Konfigurator gibt und war überrascht, dass diese Art von Online-Store nicht in Europa existiert“, so Dominik Thor, Gründer von Company of Glovers. Also hat er selbst einen gemacht.

Thor war zuvor im Private Banking tätig und widmet sich jetzt komplett seinem Start-up. „Ich würde es nicht nebenbei machen wollen. Wenn man es nur nebenbei macht, leidet darunter die Glaubwürdigkeit bei Geschäftspartnern und Kunden“, sagt Thor. Unterstützt wird er von seinem Bruder, der eine kleine PR-Agentur leitet, die vorher ihren Vater gehört hat. Die meiste Arbeit macht Thor selbst: „Es ist etwas neues, es macht Spaß. Man kann mit Leuten ganz anders reden, wenn man ihnen die Idee näher bringt. Im Banking-Bereich sind Gespräche eher verhalten, weil man in Österreich nicht gerne über Geld spricht.“