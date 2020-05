Start-up will den Verkauf von Neuwagen revolutionieren

„Crowd-o-moto ist erst vor kurzem gestartet. In den kommenden Wochen wollen wir so richtig an die Öffentlichkeit gehen“, erklärt Molzer. Das erste Ziel sei, in Österreich Fuß zu fassen. Danach schiele man auf Deutschland und die Schweiz. „Kommendes Jahr werden wir für drei Monate im kalifornischen Technik-Mekka Silicon Valley sein. Da wollen wir uns natürlich Tipps holen und versuchen unsere Plattform zu bewerben.“