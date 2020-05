Studify: Das bessere Facebook für Studenten

„Alle Informationen, die Studenten brauchen, sind bis dato irgendwo im Web verteilt und eigentlich nicht auffindbar“, schildern die beiden im futurezone-Gespräch. „Wir hatten es irgendwie satt, uns durch zig Facebook-Gruppen, Dropbox-Ordner und Webseiten zu graben.“ 2012 hatten sie Idee für das studentische Portal, auf dem man alle Infos, Inhalte, Dateien, Erfahrungsberichte, Events, Jobs etc. gesammelt vorfindet. Und auch Vorlesungen, die es im Video-Format gibt. Drei Jahre später ist das Start-up vor dem Abheben. Studify war nicht nur Gewinner der „ Red Bull Road to Pioneers“ und hat beim Pioneers Festival einiges an Aufmerksamkeit auf sich ziehen können, seit kurzem ist auch die Start-up-Factory i5invest an Bord.