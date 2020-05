Webseiten-Baukasten Jimdo holt sich 25 Millionen Euro

Der Webseiten-Baukasten Jimdo aus Hamburg bekommt 25 Millionen Euro frisches Geld. Als neuer Investor steigt der amerikanische Internet-Finanzierer Spectrum Equity ein. Die drei Gründer behalten die Mehrheit an dem Unternehmen, wie sie in einem Blogeintrag am Montag betonten. Nähere Details wie die Bewertung der Firma wurden nicht mitgeteilt.