App bringt Windows 95 auf MacOS, Windows und Linux

Slack-Entwickler Felix Rieseberg lässt Microsofts mehr als 20 Jahre altes Betriebssystem wieder auferstehen und hat eine App entwickelt, mit der sich Windows 95 auch am Mac erleben lässt. Programme wie WordPad, MS Paint oder Minesweeper würden in der App gut funktionieren, berichtet The Verge. Der Internet Explorer mache allerdings Probleme.

Die Anwendung ist nur 129 MB groß und nimmt im Betrieb lediglich 200 MB RAM in Anspruch, heißt es bei The Verge. Heruntergeladen werden kann die Anwendung – auf eigene Gefahr – bei Github, wo Rieseberg Source Code und Installer für die Anwendung veröffentlicht hat.