Apple startet eigene Streaming-App für klassische Musik

Wer ein Abo für Apple Music besitzt, sich aber hauptsächlich klassische Musik anhören will, der kann fortan eine neue App namens Apple Music Classical nutzen. Die von Apple entwickelte App bietet über 5 Millionen Titel im Klassik-Genre. Wie TechCrunch berichtet , kann die App ab sofort vorbestellt werden. Der offizielle Start soll am 28. März erfolgen.

Noch keine Android-App

Dass Apple eine Klassik-Musik-Streaming-App entwickelt, darüber gab es bereits Gerüchte, weil Erwähnungen davon in den neuesten iOS-Updates auftauchten. Um die App nutzen zu können, wird iOS 15.4 die Mindestvoraussetzung sein. Für Android wird die App zunächst nicht angeboten, es soll aber "bald" soweit sein.

Hohe Qualität und Informationen

Von der regulären Apple-Music-App will sich Apple Music Classical u.a. abheben, indem eine Vielzahl an Titeln in Lossless-Qualität angeboten werden (192 kHz/24 Bit). Tausende Titel können auch mit Apples "Immersive Spatial Audio"-Qualität abgespielt werden. Zu jedem Titel wird es ausführliche Informationen geben. Berühmte Komponisten werden außerdem eigene Porträts erhalten.

Extrakosten sollen für Apple Music Classical nicht anfallen. Den Dienst wird man mit einem regulären Abo bei Apple Music nutzen können.