Bei Google Photos kann man künftig nach Text in Bildern suchen

"Du hast es entdeckt!", verkündet das Twitter-Profil von Google Photos "Beginnend mit diesem Monat rollen wir die Möglichkeit aus, deine Fotos nach Text in ihnen zu durchsuchen." Hat man das entsprechende Bild gefunden, kann man den Textinhalt ganz einfach durch Antippen der Schaltfläche im " Google Lens"-Logo kopieren. So könnte man etwa das Kuchenrezept in ein Textdokument einfügen oder per Messenger an einen Kontakt versenden.

WLAN-Passwörter

Die Bilderkennungstechnik, welche die neue Funktion ermöglicht, stammt von Google Lens, berichtet Engadget. In den vergangenen Jahren hat Google immer wieder Funktionen von Google Lens in andere Apps aus seinem Angebot übernommen. Laut 9to5Google sollte die Funktion ideal sein, um Dokumente, WLAN-Passwörter oder alles andere, das man durch eine Fotoaufnahme sichern wollte wiederzufinden. Die Suche nach Text in Bildern soll sowohl in den Android- und iOS-Apps, als auch in der Browseransicht von Google Photos funktionieren.