Chrome verbraucht jetzt 13 Prozent mehr Arbeitsspeicher

Ein neues Feature soll den Google-Browser Chrome sicherer machen, sorgt aber auch für höheren Bedarf an Arbeitsspeicher. Das gab das Unternehmen am Mittwoch in einem Blogpost bekannt. Demnach enthält Chrome 67 das sogenannte „Site Isolation“-Feature, das künftig jeder Webseite einen eigenen Renderer-Prozess zuweist.