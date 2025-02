Gerät macht CO2 zu Brennstoff – mit Sonnenlicht

Ein oberösterreichischer Chemiker hat an der Uni Cambridge einen Reaktor entwickelt, der CO2 aus der Luft nimmt und in Synthesegas umwandelt.

Der aus Oberösterreich stammende Chemiker arbeitet daher bereits seit mehr als einem Jahrzehnt an der University Cambridge in Großbritannien daran, CO2 mittels Sonnenlicht in einen Energieträger umzuwandeln, um eine zirkulare Kreislaufwirtschaft zu realisieren.

Das gilt auch für die CO2-Abscheidung und -Speicherung tief unter der Erde ( Carbon Capture and Storage, CCS ). „Abgesehen von hohen Kosten und der Energieintensität bietet CCS auch einen Vorwand, um weiterhin fossile Brennstoffe zu verbrennen“, so Reisner gegenüber der APA.

Wie die Forscherinnen und Forscher im Fachblatt „ Nature Energy “ berichten, nimmt der Reaktor in der Nacht CO2 aus der Luft auf und wandelt es am Tag mit Sonnenlicht in Synthesegas um. Dieses könnte für viele chemische und pharmazeutische Produkte verwendet oder zu Treibstoff verarbeitet werden.

In den vergangenen Jahren haben die Forscherinnen und Forscher mehrere Prototypen konstruiert, diese laufend verbessert und in mehrere Richtungen weiterentwickelt. Zuletzt stellten sie ein künstliches Blatt vor, das solarbetrieben aus Salzwasser gleichzeitig grünen Wasserstoff und sauberes Wasser herstellen kann.

Dadurch wird eine chemische Reaktion in Gang gesetzt, die das Kohlendioxid in Synthesegas umwandelt. Für die nötige chemische Gegenreaktion ist der Katalysator mit einer wässrigen Ethylenglykol-Lösung befeuchtet. Das Ethylenglykol wurde aus PET-Flaschen isoliert, „wir können also auch noch PET-Plastik in wertvolle Chemikalien umwandeln“.

Arbeiten an größerer Version

Wichtig sei, dass die Technologie im Prinzip funktioniere, auch wenn man bei der Menge an produziertem Synthesegas derzeit noch bei unter einem Milliliter liege, sagte Reisner. Sein Team arbeitet an mehreren Ansätzen, um den Reaktor zu verbessern.

Mit einer größeren Version könnten noch im Frühjahr Tests beginnen. „Wir entwickeln auch bessere Katalysatoren, um auch das sichtbare Licht zu nutzen und so die Menge des produzierten Synthesegases zu erhöhen“, so der Forscher.

In Zukunft: flüssige Kraftstoffe

In Reisners Labor wird auch daran gearbeitet, das Synthesegas in flüssige Kraftstoffe umzuwandeln, die in Autos oder Flugzeugen verwendet werden können. Für vielversprechend gilt der Einsatz von Synthesegas in der chemischen und pharmazeutischen Industrie.

„Wenn wir diese Geräte in großem Maßstab herstellen, könnten sie zwei Probleme auf einmal lösen: CO2 aus der Atmosphäre entfernen und eine saubere Alternative zu fossilen Brennstoffen schaffen“, so Erstautor Sayan Kar aus Reisners Team in einer Aussendung.

➤ Mehr lesen: COF-999: Dieses gelbe Pulver holt CO2 aus der Luft

Jeder könnte selbst Brennstoff herstellen

„Vorteil dieses Ansatzes ist, dass kein Transport und keine Lagerung von CO2 notwendig ist. Zudem kann das System überall angewandt werden und es ist unabhängig von Emissionsquellen“, betonte Reisner. Größere Reaktoren wären dezentral einsetzbar und jeder Einzelne könnte so theoretisch seinen eigenen Brennstoff erzeugen. Dies wäre speziell in abgelegenen oder netzfernen Gebieten von Nutzen.