Künstliches Blatt produziert E-Fuel aus Licht, Wasser und CO2

Österreichischer Chemiker an Uni Cambridge zeigt mit Team, dass man E-Fuels direkt herstellen kann - mit bescheidener Effizienz.

Ein Forscherteam um den österreichischen Chemiker Erwin Reisner von der Universität Cambridge (Großbritannien) hat ein "künstliches Blatt" entwickelt, das Wasser und CO2 mithilfe von Sonnenlicht direkt in einen flüssigen Energieträger (E-Fuel) umwandeln kann. Nach dem Vorbild der Natur stellt das nun entwickelte System in einem einzigen Schritt Ethanol und Propanol her - derzeit allerdings noch mit bescheidener Effizienz, berichten sie im Fachjournal Nature Energy.

Vorbild Photosynthese

E-Fuels sind aus mehreren Gründen umstritten. Will man sie als synthetischer Kraftstoff aus Wasser und Kohlenstoffdioxid (CO2) produzieren, ist sehr viel Strom erforderlich, zudem gibt es dabei enorme Umwandlungsverluste. Auch Bioethanol gilt als saubere Alternative, da es aus Pflanzen hergestellt wird. Es wird bereits Benzin beigemischt (E10). Doch auch solche Biokraftstoffe sind umstritten, da für sie landwirtschaftliche Flächen beansprucht werden, statt sie für den Anbau von Nahrungsmitteln zu nutzen.

In der Natur produzieren Pflanzen mit ihren Blättern bei der Photosynthese aus Kohlendioxid (CO2) und Wasser mit Hilfe von Sonnenlicht einen Energieträger (Zucker). Nach diesem Vorbild hat Reisner 2012 an der Universität Cambridge im Rahmen eines Christian-Doppler(CD)-Labors begonnen, an einer Technologie zu arbeiten, das die Energie des Sonnenlichts zur Produktion eines Energieträgers nutzt.