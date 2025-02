Google analysiert anhand des Verhaltens, wie alt man ist

Google will mithilfe einer Künstlichen Intelligenz das Alter seiner Nutzer anhand ihres Verhaltens bestimmen. Ziel ist es, "altersgerechte Erfahrungen" auf allen Plattformen zu ermöglichen. Google berichtet von der Neuerung in einem Blogpost.

Das System analysiert vorhandene Nutzerdaten wie besuchte Websites, angesehene YouTube-Videos und wann das Konto erstellt wurde. Bei Verdacht auf Minderjährigkeit werden automatisch gewisse Sicherheitseinstellungen aktiviert.

➤ Mehr lesen: Gemini blamiert Google in Werbespot für Super Bowl

Kindersicherungen werden aktiv

So wird dann etwa SafeSearch zur Entfernung expliziter Suchergebnisse aktiviert. Außerdem wird der Zugang zu potenziell ungeeigneten YouTube-Inhalten für unter 18-Jährige eingeschränkt. Ist man in Wahrheit doch volljährig und das System irrt sich, gibt es Optionen zur Altersbestätigung via Selfie, Kreditkarte oder amtlichem Ausweis. Vorerst wird das System nur in den USA eingesetzt. Weitere Länder und Regionen sollen folgen.

Die Altersschätzung erfolgt laut Google ohne dauerhafte Speicherung biometrischer Daten. Kritikerinnen und Kritiker warnen jedoch vor möglichen Datenschutzrisiken durch die kombinierte Auswertung von Nutzungsverhalten und Identitätsdokumenten.