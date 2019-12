Die besten Apps zum Musizieren unter dem Weihnachtsbaum

iBone

Ein Instrument, das gerade zu Weihnachten gerne zum Einsatz kommt, ist die Posaune. Obwohl nicht so sperrig wie beispielsweise ein Kontrabass, muss auch sie in einem Koffer transportiert werden, der alles andere als klein ist. An einen spontanen Einsatz der Posaune ist also eher nicht zu denken. Praktischerweise gibt es aber auch dieses Instrument im Hosentaschen-Format. Mit iBone bekommen wir eine vollwertige Posaune in App-Form zur Verfügung gestellt.

Bereits seit zehn Jahren im Store vertreten, gehört iBone mit ihrem Alter auch zu den Urgesteinen unter den Apps. iBone bedient sich gleich mehrerer Inputs, um den perfekten Ton zu erzeugen. Um überhaupt spielen zu können, kann entweder gepustet oder die Posaunen berührt werden. Die Tonlage lässt sich durch Wischen über den Touchscreen verändern. Um die Lautstärke zu ändern, muss das Smartphone einfach nur nach oben oder unten bewegt werden.

Wer keine Ahnung von der Posaune hat, kann sich auch vom roboBone führen lassen. Dazu wählen wir einfach aus der Bibliothek das passende Stück und spielen munter darauf los. RoboBone erzeugt dann trotz unseres falschen Inputs die richtigen Töne.

iBone ist um 3,19 Euro für iOS und Android erhältlich.