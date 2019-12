Die besten Star Wars Apps für iOS und Android

Disney+ und Alternativen

Wer in unseren Breitengraden Luke Skywalker und Co. bequem streamen möchte, hat es momentan nicht so leicht. Über lange Zeit war es möglich, die bisherigen Teile der Reihe über Netflix und Konsorten abzurufen. Die Streaming-Ambitionen des Disney-Konzerns haben hier Änderungen gebracht. Über den seit kurzem in Nordamerika, Niederlande, Australien und Neuseeland verfügbaren Streaming-Dienst Disney+ sollen in Zukunft alle Filme des Konzerns bereitgestellt werden.

Bis zum Start in Österreich dauert es aber noch bis zum 31. März 2020. Selbstverständlich kann die App mit etwas Geduld und Geschick auch hierzulande bereits genutzt werden. Mit passendem VPN und ein paar Kniffen konnten findige bereits jetzt auf den neuen Streaming-Dienst zugreifen.

Alternativ steht uns noch der Kauf der Filme über Video-Plattformen zur Verfügung. Amazon, iTunes oder der Sky Store stellen beispielsweise die Filme als digitale Kopie bereit. Mit Preisen zwischen 4,99 und 9,99 Euro pro Titel kommt aber ein nettes Sümmchen zusammen, wenn wir alle Teile (noch)einmal sehen möchten.

Disney+ ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.