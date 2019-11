Disney bestätigt Österreich-Starttermin für Disney+

Anfang November ist der hauseigene Streamingdienst von Disney mit zahlreichen Titeln von Pixar, Marvel, Star Wars und 20th Century Fox beispielsweise " Die Simpsons" gestartet. Zu Beginn war der Netflix-Konkurrent allerdings in nur wenigen Ländern verfügbar: USA, Kanada, Australien aber auch in den Niederlanden.

Bei der offiziellen Präsentation hat Disney-CEO Bob Iger bekannt gegeben, dass Disney+ unter anderem am 31. März 2020 auch in Deutschland starten wird. Seither wird spekuliert, wann der Streamingdienst in Österreich verfügbar sein wird.