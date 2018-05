Die nationalen und internationalen Ligen gehen dem Ende zu. Während sich die meisten europäischen Vereine langsam in die Sommerpause verabschieden, steht auf Länderebene das Turnier der Turniere an. Ab 14. Juni findet nach vier Jahren Wartezeit wieder die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Dieses Jahr sind 32 Mannschaften am Start, insgesamt finden 64 Spiele statt, die verfolgt werden können.

Ob Fußball-Fanatiker oder Gelegenheitszuschauer: Während und rund um die Spiele gibt es einiges an interessanten Informationen zu erfahren. Sind es News zwischen den Spielen, Statistiken während der Partie oder Videos und Interviews nach dem Match, dem Fußball-Hype sind keine Grenzen gesetzt. Mit den richtigen Apps bleibt man dabei ständig am Ball.