Die frechsten Wetter-Apps für iOS und Android

What The Forecast?!!

Bei einer App, deren Abkürzung „ WTF?!!“ sollte die Marschrichtung relativ schnell klar sein. In Sachen Design kommt die Wetter-App relativ bunt daher. Der Aufbau erinnert sehr stark an den Ableger von „ Yahoo Weather“, der immer wieder für sein ansprechendes Design gelobt wird. Auch „What The Forecast?!!“ setzt auf das Konzept mit nur einem Hauptbildschirm. Im unteren Bildabschnitt werden Höchst- und Tiefstwert sowie die aktuelle Temperatur angezeigt. Verfeinert wird das Ganze mit adaptiven Hintergrundbildern, die sich je nach Wetter ändern.



Schneit es etwa, ist im Hintergrund eine Schneelandschaft zu sehen. Bei Hochsommer und Sonnenschein gibt es eine bunte Wiese und blitzblauen Himmel zu sehen. Grundsätzlich erzählt uns „What The Forecast?!!" aber viel lieber mit Worten, wie das Wetter ist. Mit über 9000 Phrasen geht dem frechen Kompagnon dabei eher nicht so schnell die Puste aus. Auf Wunsch ist die App dabei auch freundlich.

Wer es lieber frech mag, kann aber auch über zwei Stufen den derben Ansager freischalten. Heraus kommen dabei Sätze wie „I‘m 96 percent sure you will friggin‘ hate it outside. I do“ oder „The sun is talking some serious trash about you behind your back“. Seine Daten bezieht „What The Forecast?!!“ vom Anbieter AerisWeather.



What The Forecast?!! ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.