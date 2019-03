Die verrücktesten Wecker-Apps für iOS und Android

I Can‘t Wake Up

Ist Hopfen und Malz verloren, müssen wir zu anderen Kalibern greifen. Lässt sich unser müder Geist auch von Turnübungen nicht mehr aus dem Bett holen, muss eine ganze Armee an Aufgaben her. I Can‘t Wake Up kombiniert auf Wunsch bis zu acht verschiedene Aufgaben in einem Weckvorgang. Matherätsel, Memory, Ordnungsaufgaben, Paaraufgaben, Barcodes, Schütteln und das Wiederholen von angezeigten Wörtern kann ausgesucht werden. Vor allem der Barcode-Scan kann dabei ein zusätzlicher Motivator zum Aufstehen sein.

Ist das Feature aktiviert, müssen wir einen bestimmten Barcode scannen, den wir beispielsweise in der Küche vorher versteckt haben. Wer nur leichte Probleme hat, kann beispielsweise auch auf eine einzige Aufgabe zurückgreifen. Gehören wir aber zu den härteren Fällen, könnte eine Kombination mehrerer Herausforderungen Sinn machen. I Can‘t Wake Up erlaubt neben dem Setup von mehreren Tageszeiten auch individuelle Einstellung pro Tag. So lassen sich die Aufgaben auch alternieren, um keine Routine aufkommen zu lassen.

I Can‘t Wake Up ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.