Diese Android-Apps haben euch ohne eure Erlaubnis überwacht

Einige dieser Apps wurden auf mehr als 100 Millionen Android-Geräten installiert, weswegen nun auch Google gefordert ist. Laut dem International Computer Science Institute habe man die Erkenntnisse seit September mit Google geteilt, der US-Konzern wolle sich nun alle Fälle einzeln ansehen. Die Richtlinien des Play Store erlauben das Sammeln von Hardware-Kennzahlen, allerdings nur um Betrug zu verhindern, die Nutzung für das Tracking ist untersagt.

App-Entwickler dementieren, Google droht mit Rauswurf

„Wir unterziehen Apps laufend Prüfungen, auch die im Bericht genannten Apps, und werden handeln, wenn diese nicht unseren Richtlinien entsprechen“, so Google gegenüber CNET. Google betonte bereits in einem Blogpost am Mittwoch, dass man die Zahl der Apps, die ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten, um 55 Prozent reduziert habe. Audible-Eigentümer Amazon und Angry-Birds-Entwickler Rovio haben sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert, Flipboard und Cheetah Mobile dementieren, dass sie Geräte-IDs zu Werbezwecken sammeln würden. Den Unternehmen würden hohe Strafen unter der DSGVO drohen, wenn sie diese Daten auch bei EU-Nutzern erhoben haben, ohne diese darauf hinzuweisen.