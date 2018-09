eBay entwickelt App, die mit Kopfbewegungen gesteuert werden kann

eBay will Leuten mit motorischen Störungen das Einkaufen erleichtern und hat eine Demo-App für das iPhone X präsentiert, die mit Kopfbewegungen statt mit dem Finger gesteuert werden kann. Dabei wird Apples ARKit und die dreidimensionale Erfassung des Gesichts durch die TrueDepth-Kamera des iPhone X genutzt, um Kopfbewegungen zu verfolgen. Nutzer können in der App mit dem Kopf scrollen, weiterblättern und auch Produkte auswählen, erklärt Entwickler Muratan Cicek in einem Blogeintrag.