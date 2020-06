Erste Hotelzimmer lassen sich per Smartphone aufsperren

Kunden in Starwood-Hotels brauchen in Zukunft keine Schlüssel oder Schlüsselkarten mehr. Die Besitzer der Starwood-Hotels, zu der insgesamt 1200 Gebäudekomplexe rund um die Welt gehören, haben angekündigt, in zehn Hotels das Aufsperren des Hotelzimmers per Smartphone-App zu starten. 2015 sollen die Ketten W, Aloft und Element auf die Smartphone-Schlüssel umgestellt werden, wie CNET berichtet.