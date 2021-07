Facebook Messenger bekommt Suche für GIFs und Sticker

Test in Kanada

Die neue Funktion ist vorerst nur bei Nutzern in Kanada aktiv. Diese sehen ein kleines Vergrößerungsglas im Eingabefeld, mit dem die Suche aktiviert werden kann. Bereits in der aktuellen Version von Messenger ist die Funktion GIF integriert, bei der beliebte GIFs von GIPHY und Riffsy verschickt werden können. Für die Suche muss man derzeit aber noch die App wechseln. Facebook wolle zunächst das Feedback vom Test in Kanada abwarten, bevor man die Funktion allen Nutzern anbiete.