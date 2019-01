Facebook will Messenger, WhatsApp und Instagram zusammenlegen

Facebook-CEO Mark Zuckerberg hofft offenbar, dass dieser Schritt das bislang umsatzschwache WhatsApp besser zum eigenen Vorteil nutzen zu können. So könnten beispielsweise in Südostasien WhatsApp-Nutzer Facebooks Handelsplatz Marketplace nutzen, ohne sich für einen Facebook-Account anzumelden. Zudem will man sich so stärker gegen die Konkurrenz von Apple (iMessage) und Google ( Android Messages) absichern. Unternehmensintern gibt es jedoch großen Widerstand, sowohl die WhatsApp- als auch die Instagram-Gründer verabschiedeten sich in den vergangenen Jahren aus dem Unternehmen. Zudem hätten zahlreiche hochrangige Mitarbeiter mit Rücktritt gedroht, sollte Facebook seine Pläne fortsetzen.