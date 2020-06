Chrome für iOS in neuem Design - Calendar App folgt

Neben den Neuerungen bei der Chrome-App für iOS könnten Apple-User bald auch endlich in den Genuss einer eigenen Google Calendar App kommen, wie Screen Shots von The Next Web suggerieren. Bislang konnten User zwar ihre Google-Calendar recht einfach in die Standard-Kalender-App von iOS integrieren, eine dezidierte Google-App, wie man das von Android kennte, fehlte allerdings. Diese soll das Einfügen von Karten und Photos direkt im Kalender unterstützen und auch enger mit Gmail verknüpft sein.