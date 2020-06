Google Now integriert 40 externe Apps

Wie bereits vor einigen Wochen vermutet, hat Google seinem persönlichen Android-Assistenten Google Now ein Update verpasst, mit dem 40 externe Apps in den Service integriert werden. Das ist ein bedeutsamer Schritt, denn bisher zeigte Now nur Informationen aus Google-eigenen Services an. Mit den sogenannten Google Cards können verschiedene externe Apps eingebunden werden - etwa um aktuelle Ereignisse, aber auch Hinweise in bestimmten Umgebungen zu erhalten.