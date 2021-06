Google startet Augmented-Reality-Plattform ARCore 1.0

Kurz vor dem Start des Mobile World Congress in Barcelona hat Google angekündigt, dass ARCore, die hauseigene Augmented Reality SDK für Android, in Version 1.0 verfügbar ist. Entwickler können ihre AR-Apps ab sofort im Play Store veröffentlichen. Die Technik nutzt verschiedene Sensoren des Smartphones, um virtuelle Objekte möglichst passend in der realen Umgebung zu platzieren. Was mit ARCore möglich ist, zeigt Google etwa auf einer entsprechenden Webseite.

Einer der ersten Hersteller, der von der neuen Funktion Gebrauch macht, ist Samsung. Bereits bei der Präsentation des neuen Spitzenmodells Galaxy S9 kam Augmented Reality eine prominente Rolle zu. So konnten Teilnehmer der Pressekonferenz aus ihrem Badge ein virtuelles Galaxy S9 machen.