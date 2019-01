Google warnt vor Radarfallen und Tempolimits

Google hatte 2013 die Navigations-App Waze gekauft. Seither laufen die beiden Karten- und Navidienste parallel. Waze hatte bisher noch den Vorteil, dass Radarwarnungen und Geschwindigkeitslimits angezeigt werden. Doch diese beiden Features sollen jetzt auch in Google Maps integriert werden, heißt es in einem Bericht von MacLife.

Die beliebten Funktionen wurden bisher in den USA getestet, nun werden sie Schritt für Schritt auch in anderen Ländern verfügbar gemacht. Laut aktuellem Stand wird die Funktion mit den Radarwarnungen in Großbritannien, USA, Australien, Russland, Brasilien, Mexiko, Kanada, Indien und Indonesien eingeführt, die Funktion mit den Tempolimits bekommen vorerst nur Großbritannien, USA und Dänemark, wie MacLife berichtet.