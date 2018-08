Hacker können WhatsApp-Chats manipulieren

Das Sicherheitsunternehmen Check Point Software Technologies hat einen Weg gefunden, beim Zitieren von WhatsApp-Nachrichten die ursprüngliche Nachricht, beziehungsweise die Identität des Urhebers zu verfälschen, wie die New York Times berichtet.

Bei WhatsApp können einzelne Nachrichten werden und mit einem Zitat beantwortet werden – und eben dieses Zitat konnten die Sicherheitsexperten mit einer gehackten Version von WhatsApp manipulieren. So kann also der Eindruck geschaffen werden, dass jemand eine Nachricht geschickt hat, die in dieser Form gar nicht von ihm stammte.